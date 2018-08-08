أعلن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم، انه جرى اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الحالي، من خلال الأجهزة التنفيذية كافة على مستوى المحافظة.

وقال "الشعراوي"، في بيان صحفي، أنه جرى التوجيه لتفعيل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحه وحياة المواطنين.

وأضاف أنه جرى تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز، وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصه بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطيه الاحتياجات للمواطنين، مؤكداً على الاطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض، خاصة اللحوم والأضاحي وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل انتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطيه المحافظة، بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص و"السرفيس"، وإلزام سائقي التاكسي بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، قيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية، قيام رؤساء الوحدات المحلية، خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو طرح النهر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، مع الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال، وتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أي والتجاوب معها فورا.

وكلف المحافظ، رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أي حالات طارئه والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، مع استمرار العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

وأكد على رفع درجه الاستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحي وتضافر جهود قطاعات الخدمات والمرافق، وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحي وتعظيم العمل في رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش "الناموس" وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وانضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أي أحداث فورا، بتنسيق وتعاون تام من لمجلس مدينه جمصه لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.