قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة حريصة على الاستماع لآراء وتوصيات المشاركين في منتدى بيت شباب العرب، حول إثراء الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي، والتي ترتكز بالأساس على تنمية مهارات الشباب، وصقل مواهبهم وخبراتهم وبناء وجدانهم.

جاء ذلك اليوم خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمنتدى "شباب بيت العرب" المقام بمقر جامعة الدول العربية.

وأضاف صبحي، أن الأنشطة والبرامج المشتركة التي يتم تنفيذها تحت مظلة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تساهم بشكل كبير في تبادل الخبرات والثقافات بين الشباب العربي، كما أنها تؤكد على تأصيل القيم والمفاهيم الصحيحة بين أوساط الشباب، وتوضح ما تبذله الحكومات العربية من جهود لدعم ورعاية شبابنا العربي، موضحا أن وزراء الشباب والرياضة العرب لا يدخرون وسعاً فى تقديم خبراتهم ورؤاهم خلال اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى سبيل دعم الشباب العربي من خلال البرامج الشبابية والرياضية التى يتم تنفيذها على مدار العام فى مختلف البلدان العربية بمشاركة مميزة من الشباب.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن أحد مخرجات الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب هو اختيار "عاصمة للشباب العربي" من الدول العربية كل عام، وقد بدأت فعاليات عاصمة الشباب العربي في نسختها الأولى بمدينة المنامة عاصمة البحرين عام 2015، وفي عام 2016 تم إعلان مدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية عاصمة للشباب، وفي عام 2017 وصلت عاصمة الشباب العربي إلى دولة الكويت الشقيقة، مبينا إنه في مايو الماضي تسلمت مصر راية "عاصمة الشباب العربي" من دولة الكويت، لتصبح "القاهرة عاصمة الشباب العربي" لعام 2018 ، وقد تم إعداد مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات ضمن "القاهرة عاصمة الشباب العربي" تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي ستُظهر لنا قدرات الشباب الإبداعية في مختلف المجالات.

وكشف الوزير عن الفعاليات التي تتضمنها "القاهرة عاصمة الشباب العربي" والمقرر تنفيذها الفترة المقبلة منها كأس الشباب العربي للكرة الخماسية، سفينة النيل للشباب العربي، مهرجان الطفل العربي، بينالي الشباب العربي، معسكر الشباب العربي، سفينة قناة السلام، الملتقى الشبابي لجوالة الجامعات العربية، الملتقى العربي للمبادرات الشبابية، مؤتمر الشباب العربي لإقامة مشروعات صغيرة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، منتدى الشباب العربي الأفريقي، ماراثون الشباب العربي للدراجات، مهرجان الفنون الشعبية والتراثية للشباب العربي، مهرجان إبداع للشباب العربي، ملتقى الفنون العربي لمتحدي الإعاقة.

كما صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية علمية محددة هادفة إلى تفعيل دور الشباب ودعمهم في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية، بما يؤدي لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية.