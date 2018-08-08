تسلم الرئيس الكولومبي الجديد، إيفان دوكيه، مقاليد منصبه، بعد الانتهاء من مراسم تنصيبه، مؤديا اليمين الدستورية أمام مقر الكونجرس الكولومبي في ساحة بوليفار، بحضور رؤساء "الأرجنتين وبوليفيا والمكسيك وتشيلي والإكوادور".

وفى أعقاب أدائه اليمين الدستورية، تطرق دوكيه، خلال خطابه، إلى أهم نقاط برنامجه السياسي، حول الإصلاحات الاقتصادية، وتقليص الفجوة بين الطبقات الغنية والفقيرة بالمجتمع، ومكافحة الفساد، والتصدي لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

وفيما يلي معلومات عن الرئيس الكولومبي الجديد، البالغ من العمر 42 عاما، حسب ما ذكرته "فرانس 24":

1- محامي وسِناتور سابقا.

2- مرشح عن حزب "الوسط الديمقراطي" اليميني.

3- فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 17 يونيو الماضي، بحصوله على 53.97% من الأصوات.

4- يعتبر دوكيه، أصغر رئيس للبلاد في تاريخها الجمهوري، الذي يصل إلى 132 عاما.

5- يعتبر من المقربين للرئيس الأسبق، ألفارو أوربي، والذى شغل منصب الرئاسة في الفترة من 2002– 2010.

6- عمل في بنك "انتر أمريكيان ديفيلوبمنت" بواشنطن لنحو 10 سنوات.

7- عمر خبرته في الحياة السياسية لم يتجاوز 4 سنوات، لكنه داعم قوي للرئيس السابق "ألفارو أوريبي".

8- حصل على دعم الرئيس الكولومبي السابق اليميني، ألفارو أورويبي، الذي شن حملة ضد اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس خوان مانويل سانتوس في عام 2016 مع حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك".

9- كان "دوكي" قد تعهد بتعزيز الاقتصاد الكولومبي، وخفض الضرائب على الشركات، إلى جانب دعم قطاعات النفط والفحم، وخفض حالة عدم اليقين القانونية للمستثمرين الأجانب الذي يبحثون عن الاستثمار في هذا القطاع، وذلك حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

10- وعد بأن يعيد معدل النمو الاقتصادي في كولومبيا إلى مستوى 4.5%، وذلك بعد عامين من نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1.9%.

وقد انتخب السياسي الوافد الجديد والمنتمي للمحافظين، في يونيو، بعد حملة انتخابية، أظهرت انقسام البلاد، وفاز فيها على منافسه اليساري، جوستافو بيترو.