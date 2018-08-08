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"الكرملين": وصلتنا رسالة بعثها ترامب إلى بوتين عبر قنوات دبلوماسية

"الكرملين": وصلتنا رسالة بعثها ترامب إلى بوتين عبر قنوات دبلوماسية

جلسة استئثنائية صاخبة في الكنيست حول قانون "القومية"

جلسة استئثنائية صاخبة في الكنيست حول قانون "القومية"

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 347 قتيلا

طلب إحاطة لوزير الزراعة حول تأخير صرف السُلف الزراعية لمزارعي القصب

طلب إحاطة لوزير الزراعة حول تأخير صرف السُلف الزراعية لمزارعي القصب

"الهاشمي": زوجة بشار تتلقى العلاج بسوريا.. ولم تحمل البلد فوق طاقتها

"الهاشمي": زوجة بشار تتلقى العلاج بسوريا.. ولم تحمل البلد فوق طاقتها

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