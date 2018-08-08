صعد إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) المستحق على الأردن، بنسبة 2.4 بالمائة، على أساس نصف سنوي، خلال الشهور الستة الأولى من 2018.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية، بلغ الدين العام 39.381 مليار دولار، حتى نهاية يونيو الماضي، بنسبة 96.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لذات الفترة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وكان إجمالي الدين العام سجل 38.449 مليار دولار، أو ما نسبته 95.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.

وتوقع مشروع موازنة الأردن للعام الحالي، أن يبلغ الدين العام 93.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لينخفض بعد ذلك إلى 90.3 بالمائة و86.2 بالمائة لعامي 2019 و2020 على التوالي.