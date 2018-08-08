أصدر منذ قليل مجلس إدارة شركة صوت القاهرة بيان يرفض فيه كل ماتردد مؤخرًا بوسائل الإعلام المتعلقة بالشركة حول إغلاقها، وطالب الهيئة الوطنية للإعلام المالكة للشركة بضرورة دعمها للاستمرارها في ممارسة نشاطها.

وقال مجلس الإدارة في بيانه إن كل ماتم صرفه من رئيس مجلس الإدارة من مستحقات مالية تمت طبقًا للوائح وقواعد العمل بالشركة وليس فيها أى تجاوز، وأن كل مايشاع فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة، والمقصود من هذا إثارة البلبة بين العاملين بالشركة.

وتابع البيان أن الشركة تتمسك بدورها الوطني وتطالب بضرورة دعمها كما أعدت تقريرًا يضم عدد من المقترحات لخروج الشركة من أزمتها وعودتها لتؤدي دورها الوطني.

يذكر أن هناك العديد من الشائعات التي دارت خلال اليومين الماضيين حول وجود قرار بتصفية شركة صوت القاهرة وإغلاقها، وذلك بعد أن تم توزيع 1000 من العاملين بالشركة على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.