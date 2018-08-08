قال اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، إنه جرى التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين دور العبادة (المساجد–الكنائس) والمنشآت الحيوية الهامة وتوفير الحماية والأمن للمواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى بطمأنينة.

وأشار إلى أنه جرى التنبيه على إدارة مرور الشرقية والإدارة الفرعية لها بالمراكز، بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط المروري ومواجهة المخالفين، لمنع وقوع أي حوادث على الطرق واتخاذ الاحتياطات المرورية كافة لتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.