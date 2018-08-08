قدّم عضو كنيست عربي استقالته، من عضوية البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" باللغة العربية، احتجاجًا على قانون "القومية" الذي اُعتمد مؤخرا.

وكتب النائب وائل يونس من القائمة العربية المشتركة، في كتاب استقالته الموجّه إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين: "استنادا إلى البند 40 من قانون أساس الكنيست، أعلمك عن استقالتي من الكنيست"، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن رئيس الكنيست إدلشتاين رفض الاستقالة لأنها مكتوبة بالعربية، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وللقائمة العربية المشتركة، التي تضم 4 أحزاب عربية، 13 نائبًا في الكنيست الإسرائيلي، وقدم يونس استقالته، بناء على اتفاق الأحزاب العربية، الذي تم على أساسه خوض الانتخابات في عام 2015، وينص على التناوب بين الأعضاء، حيث سيحلّ مكانه عضو عربي آخر، من حزب مختلف.

وحتى الآن عارضت القائمة المشتركة قانون "القومية" ولكنها لم تعلن انسحابها من عضوية البرلمان الإسرائيلي، الا أن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" المعارض زهير بهلول، أعلن الأسبوع الماضي، استقالته من الكنيست احتجاجا على قانون "القومية".

يذكر أن الكنيست أقر، في 19 يوليو الماضي، قانون "القومية" بصورة نهائية، ونص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، كما نص على أن حق تقرير المصير في إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي اللغة الرسمية.