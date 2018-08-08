تابع اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة إنتاجية 51 ألف متر مكعب - يوم، وتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز ومدينة الحسينية، مشددا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق دائرة المحافظة لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين وللقضاء على ندرة المياه بالمناطق المحرومة.

وأوضح المهندس أشرف السيد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه في إطار اهتمام المحافظة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب بالمناطق التي تعاني من ضعف المياه، جاري إنشاء محطة مياه البكارشة بطاقة إنتاجية 51 ألف مترمكعب/يوم، وتكلفة مالية تبلغ 350 مليون جنيه بمركز ومدينة الحسينية، مؤكدا على المتابعة المستمرة للشركة المنفذة للتأكد من التزامها بتنفيذ الأعمال المحددة طبقا للجدول الزمني لضمان دخول المحطة الخدمة في الموعد المحدد وتوفير مياه نظيفة للمواطنين.