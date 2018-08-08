أجرى 622 من العاملين بالمستشفى الرئيسي لجامعة المنصور، اليوم، تحليل "فيروس سي" خلال فعاليات اليوم الثاني والعشرين من فعاليات حملة "جامعة خالية من فيروس سي"

وتنظم الحملة تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة، وإشراف كل من الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور الشعراوي كمال مدير مستشفيات جامعة المنصورة، والدكتورة مها ماهر مدير مستشفى الباطنة التخصصي خلال الفترة من 25 يونيو إلى 15 أغسطس الجاري.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الحملة تهدف لفحص العاملين بجامعة المنصورة للتأكد من عدم إصابتهم بـ"فيروس سي"، بالإضافة لاتخاذ إجراءات العلاج السريع للحالات التي تثبت إيجابية تحليلها بمستشفى الباطنة ومستشفيات التأمين الصحي.