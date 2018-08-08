شهد مكتب التنسيق بجامعة المنصورة إقبالاً ملحوظًا، اليوم، في ثاني أيام المرحلة الثالثة.

وسجل مكتب التنسيق حضور 350 طالبا خلال اليوم الأول و215 خلال اليوم الثاني.

وانطلق تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء، والذي يستمر حتى غد الخميس بحد أدنى 205 درجات بنسبة 50% لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق بجامعة المنصورة أن المكتب استعد لاستقبال الطلاب من خلال تجهيز 3 فروع بمدينة جيهان للبنات، فرع كلية التربية، وفرع كلية الصيدلة، وتم تكثيف عدد المشرفين بالمعامل لمساعدة الطلاب أثناء تسجيل فضلا عن توفير كافة الأجهزة يصل عددها إلى 180 جهاز كمبيوتر.

وأكد الطنطاوى تقديم الطلبات للالتحاق بالبرامج النوعية ومنها برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي خصصت موقعا خاصا للطلاب الوافدين من خارج مصر "موقع الوافدين"، وذلك بتنسيق مخصص لهم للالتحاق بالجامعات داخل مصر.