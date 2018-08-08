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بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس لـ3 مدارس

بتكلفة 24 مليون جنيه.. محافظ دمياط يضع حجر الأساس لـ3 مدارس

جورجيا تحيي الذكرى العاشرة لحربها الخاطفة مع روسيا

جورجيا تحيي الذكرى العاشرة لحربها الخاطفة مع روسيا

عاهل الأردن يؤكد استمرار بلاده في جهود إحياء مفاوضات السلام

عاهل الأردن يؤكد استمرار بلاده في جهود إحياء مفاوضات السلام

وزير التعليم العالي يعتمد نتائج تحويلات تقليل الاغتراب

وزير التعليم العالي يعتمد نتائج تحويلات تقليل الاغتراب

الحزب الحاكم بالسودان يحسم خلال يومين ترشيح البشير لرئاسيات 2020

الحزب الحاكم بالسودان يحسم خلال يومين ترشيح البشير لرئاسيات 2020

في الذكرى الـ8 لرحيلها.. حكاية الاكتئاب الذي قتل هند رستم

في الذكرى الـ8 لرحيلها.. حكاية الاكتئاب الذي قتل هند رستم

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بعد غلق منزل الثورة.. تعرف على التحويلات المرورية على الطريق الدائري

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