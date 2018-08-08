وقع المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، برئاسة اللواء هاني غنيم، رئيس مجلس الأمناء، بروتوكول تعاون مع مسرح الفجيرة الثقافي بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة شريف العوضي، رئيس مجلس إدارة المسرح، كما حضر مراسم التوقيع عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة مسرح الفجيرة الثقافي.

وقال "غنيم" في بيان، إن التعاون بين المركز المصري ومسرح الفجيرة يهدف إلى المساهمة في تطوير وتنمية الثقافة العربية في ظل قيادة جديدة للمسرح تؤمن بضرورة التنمية الإبداعية في القطر العربي، وذلك من خلال إطلاق مهرجان للمسرح على مستوى الوطن العربي.

وتابع إن المركز المصري للدراسات والأبحاث الاستراتيجية يستعد لعمل مجموعة من الدراسات حول مراحل التطور الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستتضمن هذه الأبحاث دراسة خاصة حول مسرح الفجيرة وقياس الحالة الثقافية والمستوى التي وصلت إليه إمارة الفجيرة.

وعبر عن سعادته من هذا التعاون الذي توقع أن يؤتي ثمارًا خلال فترة قريبة تسهم في تعزيز ودعم الثقافة العربية في العديد من مجالاتها لا سيما مجال المسرح الذي يعد واحدًا من أهم الفنون التي تتعمق في جذور التاريخ الفني العربي، والتي تجسدت في العديد من المدارس الخاصة.

من جهته، قال شريف العوضي، رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة الثقافي، إننا نسعى من خلال هذا التعاون إلى تحقيق طفرة ثقافية عن طريق التعاون مع المؤسسات الثقافية والبحثية، لافتًا إلى أن هذا يمثل منهجًا لدى الإدارة الجديدة منذ توليها قيادة المسرح.