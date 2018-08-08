10 معلومات عن ضابط "متطرف" انضم لقناة "الشرق" ومحكوم عليه بـ5 سنوات

قضت محكمة جنح أمن الدولة برئاسة المستشار محمود حمدي، بمعاقبة ضابط شرطة مفصول، بالسجن لمدة 5 سنوات، يعمل في قناة "الشرق" التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، لإدانته ببث أخبار وشائعات كاذبة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد العليا ومركزها، كما شمل الحُكم تغريم المتهم مبلغ 500 جنيه، و"الوطن" تقدم 10 معلومات عن المتهم.

1_ اسمه بالكامل محمد صلاح الدين سعد.

2 _ وُلد خارج مصر وعاد إليها للدراسة في مرحلة الثانوية العامة وعاش بالجيزة.

3 _ بعد انتهاء المرحلة الثانوية التحق بكلية الشرطة عام 2001.

4 _ تخرج من كلية الشرطة عام 2005 وبدأ حياته العملية ضابطا بمركز شرطة قويسنا فى المنوفية.

5 _ كان من قوة إدارة أمن الموانئ في بورسعيد قبل فصله نهائيًا.

6 _ فُصل من الخدمة نهائيًا بسبب "تطرفه"، وكان ذلك بعد فض اعتصامي جماعة الإخوان الإرهابية، وهرب إلى تركيا.

7 _ قدّمه المذيع الإخواني محمد ناصر أول مرة على قناة الشرق الإخوانية.

8_ يستخدم أكثر من حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمهاجمة الدولة ورموزها.

9 _ أحالته نيابة أمن الدولة العليا للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح أمن الدولة، وأسندت له ارتكاب جرائم بث وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بمصلحة البلاد، وعاقبته المحكمة، غيابيا، بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 جنيه.

10 _ في حال القبض على المتهم في دولة موقعة على اتفاقية تسليم مطلوبين سيُرحل إلى مصر.