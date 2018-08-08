كشفت بيانات رسمية، هبوط في مخزونات النفط الأمريكية، بواقع 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بما يقل عن بيانات معهد البترول الأمريكي (أولية)، الصادرة، أمس الثلاثاء، وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، هبطت إلى 407.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 3 أغسطس الجاري،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول"التركية.

وكانت بيانات معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، أظهرت أن المخزونات الأمريكية انخفضت بمقدار 6 ملايين برميل، وأوردت إدارة معلومات الطاقة، وجود ارتفاع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 2.9 ملايين برميل خلال الفترة ذاتها، إلى 233.9 مليون برميل.

كما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 1.2 مليون برميل، الأسبوع الماضي، إلى 125.4 مليون برميل، وانخفض الإنتاج الأمريكي من النفط الخام، الأسبوع الماضي، إلى 10.8 ملايين برميل يوميًا، من 10.9 ملايين برميل يوميًا المسجلة الأسبوع السابق له، وتوقعت الإدارة في تقريرها الشهري، مؤخرًا، أن يبلغ متوسط الإنتاج خلال الربع الثالث الحالي 10.91 ملايين برميل يوميًا، و11.29 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2018، فيما سيسجل 11.8 العام المقبل.