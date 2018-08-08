قالت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، إنه "من المتوقع أن تحقق الشرطة مجددا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة المقبل، بتهمة فساد".

وأفادت "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الإلكتروني، إنه "من المتوقع أن يتم التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى، الجمعة المقبل، حيث سيتناول التحقيق قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك)، المعروفة إعلاميا بالملف (4000)"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وتتعلق القضية بتقديم نتنياهو، إعفاءات ضريبية بنحو 276 مليون دولار لصالح "بيزك"، مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة، شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.

وحققت الشرطة، منذ ديسمبر 2016، مع نتنياهو 10 مرات حول 4 ملفات فساد، ويعتبر "الملف 4000" الأخطر من بين 4 قضايا فساد يجري التحقيق فيها مع نتنياهو، وسبق للشرطة أن أوصت، منتصف فبراير الماضي، بإدانة نتنياهو، في "ملف 1000"، المتعلق بحصول نتنياهو، على منافع من رجال أعمال، و"ملف 2000"، المتعلق بإجراء رئيس الوزراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على توسع صحيفة" إسرائيل اليوم" المنافسة.

ولكن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت، لم يقرر حتى الآن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وإضافة إلى هذه القضايا، فإن الشرطة تحقق مع رئيس الحكومة في القضية المسماة "الملف 3000"، وتتعلق بفساد في صفقة شراء إسرائيل غواصات وقوارب حربية من ألمانيا.