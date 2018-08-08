أعلن الفنان محمد هنيدي، عودته مرة أخرى للتمثيل في المسرح، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر "هنيدي"، صورة له وهو بالمسرح معلقا عليها: "ما أحلى الرجوع إليه..‎#المسرح #قريبا".