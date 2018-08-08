تتنافس عدد قياسي من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسي وتحدي الرئيس دونالد ترامب.

وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية في العديد من الولايات الأمريكية الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد في مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.

وقال مركز النساء الأمريكيات والسياسة بعد التصويت في كنساس ومتشيجن "الأمر أصبح رسمياً .. لقد حطمنا الرقم القياسي في أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب".

وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على تويتر.

وفي يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا في عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهم 42 -- 24 من الديموقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسي السابق 40 في 2016، بحسب المركز.

والعديد من المرشحات اللواتي لهن حظا جيدا في الفوز هن من الاقليات غير الممثلة في الكونجرس.

وبينهم رشيدة طليب التي فازت في الانتخابات الديموقراطية في متشيغن الثلاثاء ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونجرس.

كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين في الانتخابات.

وقال المركز أن "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونغرس الأميركي".

وتأتي الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترامب وفي عام شهد حركة ضد التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من رجال في مناصب بارزة.