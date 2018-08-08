قال الإعلامي أحمد موسى، إن لديه معلومات أن الحكومة في الطريق لإصدار قرار بمد مهلة سداد الضريبة العقارية شهرين لتنتهي في يوم 15 أكتوبر المقبل، وفقًا لمصادر خاصة لبرنامجه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، معلقًا على القرار: "شكرًا لكم، وشكرًا لاستجابتكم للشعب والوقوف بجانبه"، مؤكدًا أن القرار سيصدر خلال الفترة المقبلة.

وبشأن ما تردد عن صدور حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا يفيد بإلغاء قانون الضريبة العقارية، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لم يصدر أي حكم من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الضريبة العقارية، مضيفًا: قمت بسداد الضريبة العقارية المستحقة على شخصي، حسبما علق خلال تصريحات له مع برنامج "على مسئوليتي".