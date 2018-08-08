سرب مقطع فيديو لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، سُجّل في عام 2011 يصف فيه موقف "بي بي سي" الداعم لـ"حق إسرائيل في الوجود" بالمنحاز.

ونشر الناشط The Golem على حسابه في "تويتر" أمس جزءا من مقابلة كوربين مع قناة Press TV التي تتخذ من طهران مقرا لها، ذكر فيه أن الحكومة الإسرائيلية تمارس ضغوطا قوية على "بي بي سي"، كما اتهم مدير القناة حينذاك، مارك تومسون، بتحقيق أجندته الخاصة المنحازة للدولة العبرية، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتابع قائلا: "أعتقد أن هناك انحيازا في القول إن إسرائيل دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط ولديها الحق في الوجود ومصالحها الأمنية"، وتعليقا على تصريحات كوربين، أوضح المتحدث باسم حزب المحافظين أن زعيمه أشار في تصريحاته إلى أن القضايا الإسرائيلية تجذب اهتماما أكبر في وسائل الإعلام، على الرغم من أن الشعب الفلسطيني هو من يعاني من الاحتلال وغياب دولته المستقلة، حسب موقع Jewish News.

وأعرب المتحدث عن تمسك كوربين بتسوية النزاع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، لافتا إلى أن الاحتلال يعرف بحملاته في وسائل الإعلام.

واتهم كوربين مؤخر بمعاداة السامية من قبل الأوساط اليهودية، واعتبرت صحف عبرية الشهر الماضي أن حزب العمال البريطاني سيشكل "خطرا وجوديا على حياة اليهود" في المملكة المتحدة إذا فاز بالسلطة.