قال مسؤول في مصفاة شركة بهارات بتروليوم للنفط بمومباي، إن حريقا اندلع في المصفاة، مساء اليوم، أسفر عن إصابة 40 شخصا.

شاهد السكان أعمدة دخان تتصاعد من المصفاة عقب سماع دوي انفجار هائل، كما طلبت السلطات من بعض الأسر والأطفال مغادرة منازلهم القريبة من موقع الحادث، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقال آر. راماتشاندران مدير المصفاة، إن الشركة اضطرت لإغلاق وحدة التكسير المائي.

وأضاف أن باقي وحدات المصفاة التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا في ولاية مهاراشترا بغرب الهند، تعمل بشكل طبيعي.

وشارك في عمليات الإنقاذ فرق إطفاء من عدة مناطق، حتى تمت السيطرة على الحريق تماما.