قتل رجل مسلح ممرضة إثر اقتحامه مركز "ويستشستر" الطبي "Westchester Medical Center" في ضواحي مدينة نيويورك ثم انتحر، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مدير شرطة ويستشستر توماس غليسون، قوله: "الأمر يشبه وجود علاقة عائلية بين القتيلة والقاتل المنتحر، وتبدو الحالة قتل وانتحار"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكر أن القاتل وضحيته يبلغان من العمر أكثر من 70 سنة، موضحًا أن المأساة وقعت داخل جناح في الطابق الرابع من المستشفى، ووجد ضباط الشرطة لدى وصولهم إلى مكان الحادث جثة امرأة ورجل، ومسدس من عيار 38.

جدير بالذكر، أن مركز "ويستشستر" الطبي يتسع لـ895 سريرًا، ويعالج 120 ألف مريض سنويًا.