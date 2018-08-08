أجرى أعضاء لجنة الزراعة والموارد الطبيعية والأمن الغذائي بالبرلمان الإفريقي، اليوم الأربعاء، جولات مكثفة، خلال يومهم الثاني من زيارتهم لمصر بناء على دعوة وجهها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لنظيره بالبرلمان الإفريقى روجيه إنكودو.

وبدأت الجولة بلقاء الوفد الأفريقي، وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبوستيت، الذي قدم عرضًا عن التعاون المصري الإفريقي في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية.

وتضمنت الجولة، زيارة ميدانية لمزرعة إنتاج حيواني وألبان، وزيارة لمزرعة نموذجية، وذلك بصحبة النائبين ماجد أبوالخير، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ومي محمود، أمين سر اللجنة.

ويضم وفد البرلمان الإفريقي، تشيف مانديلا حفيد زعيم جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، الذي أكد في الجلسة الافتتاحية أمس بمقر البرلمان المصري، حق الدول الإفريقية في التنمية الاقتصادية، وأن التنمية الريفية هي قاطرة التنمية في إفريقيا.

ومن المقرر أن تنتهي الزيارة يوم السبت المقبل، يتخللها الخميس زيارة إلى محافظة الفيوم، ولقاء وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، للحديث عن الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات التعاون المشترك مع إفريقيا، وتوضيح الوضع المائي الحالي لمصر والدور الذي تقوم به الوزارة للتغلب على الفقر المائي، ويوم الجمعة، زيارة المتحف المصري، وأهرامات الجيزة، والجلسة الختامية يوم السبت بمقر البرلمان المصري.