قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن اجتماع الهيئة اليوم، ناقش أزمات الصحف القومية والحزبية والخاصة، نتيجة رفع أسعار الورق عالميًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية تستهلك 750 مليون جنيه ورق سنويًا، وكانت من قبل 400 مليون جنيه.

وأضاف "جبر" في تصريحات لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الأربعاء، أن بعض الصحف مهددة بالتوقف عن الإصدار، وجرى الاتفاق على دراسة زيادة أسعار الصحف زيادة محدودة ومناقشتها بداية من سبتمبر، متابعا: "اتفقنا على تطوير توزيع الصحف في المدن الجديدة، وده سوق كبير جدًا، لا نستفيد منه".

وتابع أن المؤسسات المسؤولة عن التوزيع ستبحث عن نظم غير تقليدية لتوزيع الصحف في الأماكن البعيدة والنائية، وبالنسبة للورق فكرنا في إنشاء المؤسسات القومية لمصنع لإنتاج الورق، أو الاشتراك مع أحد المصانع الخاصة لإنتاج ورق طباعة الصحف.