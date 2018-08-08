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بالصور| فتاة بأصابع كمخالب الحيوانات ويد تزن 10 كيلو جرامات

بالصور| فتاة بأصابع كمخالب الحيوانات ويد تزن 10 كيلو جرامات

"أضرار تصل للموت".. خطورة المبالغة في شرب المياه

"أضرار تصل للموت".. خطورة المبالغة في شرب المياه

هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟

هل يحمي قانون "التعطيل" الشركات الأوروبية في إيران من العقوبات؟

غدا.. انطلاق مؤتمر الشباب الأول لريادة اﻷعمال 2030

غدا.. انطلاق مؤتمر الشباب الأول لريادة اﻷعمال 2030

حبس أب طعن "مغتصب ابنته" داخل نيابة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس أب طعن "مغتصب ابنته" داخل نيابة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيق

"فرفوشة ومحبة للرماية".. تفاصيل جديدة عن الجاسوسة الروسية "بوتينا"

"فرفوشة ومحبة للرماية".. تفاصيل جديدة عن الجاسوسة الروسية "بوتينا"

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لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

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بالصور| تفاصيل ما حدث في الكنيسة منذ مقتل رئيس دير أبو مقار

بالصور| تفاصيل ما حدث في الكنيسة منذ مقتل رئيس دير أبو مقار

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