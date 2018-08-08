افتتحت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، معرض "لحوم عيد الأضحى المبارك" بأرض المعارض بدمنهور، والذي يستمر حتى نهاية أيام العيد، حيث يفتح أبوابه أمام الجمهور من 9 صباحًا وحتى 12 مساء، وتنظمه لوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتعاون مع مديريات: "التموين، والطب البيطري، والصحة، وشرطة التموين".

وأكد بيان صحفي، اليوم، أن أسعار المعرض تقل عن مثيلاتها بالأسواق بحوالي 40 جنيهًا، بالإضافة إلى توافر منتجات الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية أمام المواطنين.

ووجهت محافظ البحيرة، بزيادة كمية المعروض من اللحوم بصفة يومية لتوفير ومواجهة الزيادة على طلب اللحوم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإشراف الكامل لمديريات "الصحة، والطب البيطري، والتموين"، على ذبح ومتابعة المعروض بصفة يومية.

وأشادت المحافظ، بجودة وأسعار السلع المعروضة ووجهت بزيادة كميات المنتجات بالمعرض وتوفيرها أولا بأول للمواطنين مع إحكام الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.

حضر افتتاح المعرض المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام المساعد، والمهندس سعد غراب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، ومديري مديريات التموين، والطب البيطري ومباحث التموين، وسط حشد وإقبال كبير من المواطنين.