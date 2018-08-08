رفعت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولى، دعوى جديدة ضد زوجها السابق براد بيت أمام محكمة لوس أنجلوس أمس، تتهمه فيها بالتهرب من دفع النفقات المستحقة لإعالة أطفالها منه، وبحسب شبكة «إن بى سى نيوز»، فإن «أنجلينا» اتهمت «براد» بالتوقف عن إرسال النفقة منذ بدء إجراءات الطلاق. وقالت الشبكة فى تقريرها: «إن أنجلينا قالت فى المحكمة إن زوجها السابق لم يرسل أى نفقة كافية لإعالة أطفالهما منذ عام ونصف، وكتبت سامانثا بلى ديجان، محامية أنجلينا جولى، فى مذكرة مكونة من صفحتين فى محكمة لوس أنجلوس العليا: على براد بيت دفع نفقة أطفاله، فهو حتى الآن لم يرسل أى نفقة حقيقية لإعالتهم منذ الانفصال».

وأضافت الشبكة الأمريكية: «نظراً إلى أن الإجراءات غير الرسمية حول دفع نفقات الأطفال لم يتم الالتزام بها بانتظام من قبَل براد بيت، لأكثر من عام ونصف، فإن أنجلينا قدمت مذكرة دعوى قضائية للمطالبة بنفقات أطفالهما بأثر رجعى»، وعلى الرغم من أن المتحدث الرسمى باسم الممثل الأمريكى لم يعلق على هذا الأمر، فإن مصدراً مقرباً منه أصرَّ على أن «براد» قد أوفى بالتزاماته. وقالت ميندى نيبى، المتحدثة باسم أنجلينا جولى: «إن الهدف من الإجراء الروتينى الذى اتخذته أنجلينا هو تعزيز التقارب بين الزوجين بطريقة تسمح باتخاذ طريق جديد نحو المرحلة التالية من حياتهما، وتسمح لها وبراد بإعادة الالتزام نحو أبنائهما كأبوين مخلصين لأطفالهما».