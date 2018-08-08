أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن الهدف من المشاركة في معرض "موناكو" ليس ماديًا فقط وإنما الهدف منها التواجد الثقافي في الدولة المستضيفة.

وأضاف العناني لـ"الوطن"، قائلا: "لو نظرنا للمعارض على أنها أموال فقط فهذه النظرة سطحية وساذجة، فالمعرض يعني تواجد ثقافي في الدولة المستضيفة للدولة صاحبة المعرض حيث إن مصر تفخر بثقافتها وحضارتها وعلى استعداد للطواف والذهاب لجميع دول العالم لعرض الآثار وترويجها".

وأضاف الوزير أن "المشاركة في المعرض بكل الفعاليات يعتبر دعايا للآثار المصرية، يتم دفع الفلوس لها دون خسارة"، مضيفًا: هناك الكثير من الدول تقوم بدفع أموالا كثيرة لإقامة معارض خارج أرضها تعرض فيها حضارتها وثقافتها، ولكن مصر بعد انتهاء معرض موناكو من دعايا والتزام بشروط وطوابع وتنظيم ستحصل على أموال من إمارة موناكو بجانب الترويج.

يذكر أن مصر تشارك حاليًا في معرض موناكو "الكنوز الذهبية المصرية" المنظم في الفترة من 6 أغسطس وحتى 9 سبتمبر المقبل.