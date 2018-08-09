تشميع محل جزارة ضبط داخله 600 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بشبرا

قاد اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، بالتنسيق مع التموين والطب البيطري حملة على والمحلات والأسواق، أسفرت عن ضبط محل جزارة ضبط داخله 600 كيلو جرام متنوعة منتهية الصلاحية.

وقررت اللجنة الطبية تشميع الثلاجة والمحل التابع لها ورفع المعدات التي تستخدم للتصنيع وجرى إعدام مبدئي على سيارة المديرية بالفنيك حتى نقل المضبوطات لإعدامها بمحرقة مديرية الطب البيطري بالمجزر الآلي بالبساتين.

وشدد نائب المحافظ على أنه سيتم معاملة التجار المتورطين في بيع اللحوم الفاسدة بمنتهى الشدة وغلق المحال ومصادرة المعدات حال وجود مخالفة طبقًا للإجراءات القانونية