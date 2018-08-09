تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا للكشف عن جهود الوزارة لمواجهة نوبات التلوث الحادة للهواء المعروفة إعلاميا باسم السحابة السوداء، وذلك بالمركز البيئي الثقافي التعليمي "بيت القاهرة" بالفسطاط.