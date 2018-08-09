قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجرى اتصالات دولية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.