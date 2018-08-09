حكاية "كلوريا".. فلبينية تعطف على قطط مصر "وما بتتكلمش مع حد"

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أستاذ قانون فى «لندن»: التشريعات الدولية لا تتيح ضرب إيران

أستاذ قانون فى «لندن»: التشريعات الدولية لا تتيح ضرب إيران

رئيس «اتصالات النواب»: قانون «تداول المعلومات» سيخرج للنور «الانعقاد المقبل»

رئيس «اتصالات النواب»: قانون «تداول المعلومات» سيخرج للنور «الانعقاد المقبل»

مواطنون: «كل يوم شائعة شكل»

مواطنون: «كل يوم شائعة شكل»

عضو «الأعلى للإعلام»: نحتاج إلى خطة متكاملة للتصدى.. والـ«سوشيال ميديا» السبب الرئيسى

عضو «الأعلى للإعلام»: نحتاج إلى خطة متكاملة للتصدى.. والـ«سوشيال ميديا» السبب الرئيسى

«التواصل الاجتماعى» تحت سيطرة «اللجان الإلكترونية».. هنا مصنع الأكاذيب

«التواصل الاجتماعى» تحت سيطرة «اللجان الإلكترونية».. هنا مصنع الأكاذيب

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لماذا ألزمت المحكمة حسين سالم بسداد 120 ألف فرانك تعويضا لسكرتيرته؟

توقعات "الأرصاد" لطقس الخميس: حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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