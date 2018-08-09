ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس 9 أغسطس 2018، وسجل أعلى سعر للبيع 17.94 جنيه، و17.84 جنيه للشراء، في مصرف أبوظبي الإسلامي - عودة -الكويت الوطني.