لقي عامل بالأوقاف مصرعه بطلق ناري بالرأس بقرية سفلاق بدائرة مركز ساقلته بسوهاج، أثر مشاجرة مع أبناء عمومته بسبب خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته بورود إشارة من مستشفي سوهاج بوصول "عماد. م. خ"، 40 سنة عامل بإدارة أوقاف ساقلته ويقيم بناحية سفلاق بدائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وجرح متهتك بمقدمة الرأس، وتوفى عقب وصوله.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفي "خالد"، 50 عاما سائق ويقيم بذات الناحية، اتهم أبناء عمومته كلاً من "محمد. ف. خ"، و"أحمد. ف. خ"، و"محمود. ف. خ" ويقيمون بذات الناحية بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول تجاه شقيقه حال تواجده أمام منزله مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات مالية سابقة بينهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1718 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.