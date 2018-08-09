يستضيف مستشفى مصر للطيران، الشهر المقبل، الخبير الأجنبي جوليان طايب أستاذ علاج أورام الجهاز الهضمي بجامعة باريس ومستشفى جورج بومبيدو الأوروبي، ورئيس وعضو اللجنة الأوروبية والأمريكية لعلاج الأورام Esmo Asco.

وتعقد اللجنة التحضيرية لمناظرة الحالات بعيادة علاج الأورام في مستشفى مصر للطيران من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الـ12:30 ظهرا حتى الثانية ظهرا.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر للطيران وشركاتها التابعة بمواكبة كل ما هو جديد في شتى المجالات المختلفة، وحرصًا منها على تبادل الخبرات مع الكيانات الكبيرة في التخصصات المختلفة.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الخبير الأجنبي خلال الزيارة سيجريالكشف على حالات الأورام السرطانية بالجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس.