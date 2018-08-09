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اليوم.. مروة عزام تفتح ملف "عمالة الأطفال" على قناة "المحور"

اليوم.. مروة عزام تفتح ملف "عمالة الأطفال" على قناة "المحور"

جامعة هليوبوليس تشارك بـ"أسبوع القاهرة الأول للمياه"

جامعة هليوبوليس تشارك بـ"أسبوع القاهرة الأول للمياه"

رئيس جامعة أسيوط يتفقد آثار حريق محدودة بمدخنة دار الضيافة

رئيس جامعة أسيوط يتفقد آثار حريق محدودة بمدخنة دار الضيافة

الليلة.. أسامة كمال يستضيف هشام العسكري على "dmc"

الليلة.. أسامة كمال يستضيف هشام العسكري على "dmc"

مؤسس "شارك": الضريبة العقارية ستمثل عائقا كبيرا أمام المشروعات الصغيرة

مؤسس "شارك": الضريبة العقارية ستمثل عائقا كبيرا أمام المشروعات الصغيرة

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والمحافظين يبحثون تطوير منظومة النظافة

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والمحافظين يبحثون تطوير منظومة النظافة

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وزير الري: تخفيض المنصرف من مياه النيل خلف السد العالي

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