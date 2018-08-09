كشف مصدر ملاحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم، إعلان حالة الطوارئ في المطارات المصرية وخصوصًا جنوب الصعيد، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، غدا.

وحذَّرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بمعايير السلامة وخصوصًا بمنطقة مهبط المطار، والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبًا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط.

وشددت الشركة خلال منشور إداري، اليوم، على جميع العاملين بها، على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدًا أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وأوضحت مصادر أمنية، أن إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة التي ستشهدها البلاد، خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة؛ للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة بداية من الغد.