وقع عبدالحميد العوا رئيس المنطقة الروتارية 2451، ولجنة "ذو الإعاقة" بالمنطقة برئاسة أميمه الشيخ، بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية يمثلها أمال عبدالظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

شمل البروتوكول العديد من البنود، منها تجهيز 64 غرفة مصادر داخل 64 مدرسة حكومية لمساعده طلاب الدمج "ذوي الإعاقات المختلفة"، ويجري اختيار المدارس الأكثر كثافة، على أن ينفذ هذا المشروع خلال العام الدراسي الجديد.

كما تضمن البروتوكول، تدريب 100 مدرس من التربية والتعليم على كيفية التعامل وتبسيط المعلومات لطلاب الدمج.

فيما أكد محافظ المنطقة الروتارية أن البروتوكول يأتي من منطلق المؤولية المجتمعية تجاه هذه الفئة واتفاقا مع رؤية وئاهداف المنطقة الروتارية وكذلك التربية والتعليم.

من جانبها، أوضحت أميمة الشيخ أن البروتوكول لا يقتصر على تجهيز غرف المصادر فقط، بل يشمل رفع كفاءة المدرسين العاملين في مجال ذو الإعاقات المختلفة وتوعية أسر الطلاب المستهدفين، وطلاب غير ذوي الإعاقة بكيفية التعامل معهم "حتى لا ينتابهم الشعور بالتمييز أو العزلة"، وسيكون هناك متابعة وتقويم مرحلي واجتماعات دورية بين الطرفين.

وأكد المهندس هادر ميتو مساعد محافظ المنطقه الروتارية والمسؤول عن العلاقات العامة بلجنة ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه سيجري عمل زيارات مستمرة لرصد الصعوبات ومحاولة التدخل بشأنها، مضيفا أن المشروع يشارك به العديد من أندية روتاري بالإسكندرية ودمنهور.