ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على عامل بعد تعدية بسلاح أبيض داخل مكتب بريد "جهينة" على أميني شرطة، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين موظف بالمكتب لاعتراضه على صرف حوالة بريدية بقيمة 2000 جنيه بأوراق نقدية فئة 10 جنيهات، مما آثار حفيظته وأثناء محاولة تهدئته من قبل أميني الشرطة المكلفين بحراسة المكتب تعدي عليها بسلاح أبيض، مما نتج عنه إصابتهما بجروح نافذة.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بإصابة أمنيى شرطة داخل مكتب بريد "جهينة"، وانتقل ضباط المباحث وتبين من الفحص إصابة كل من "محمد. ي.ا" 41 سنة، و"بخيت.ذ.م" 37 سنة، أمناء شرطة، بجروح نافذة بالصدر ونقلا لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن أثناء تواجد المصابين داخل مكتب البريد لتأمينه حضر "محمود.أ"، عامل، لصرف حوالة بريدية اعترض المتهم على تسليم المبلغ بفئة 10 جنيهات، وألقى المبلغ على الأرض ودارت مشادة كلامية مع موظف البريد وتدخل أميني الشرطة لتهدئة المواطن، إلا أنه رفض احتواء الموقف وخرج من المكتب وعاد مرة أخرى حاملا سلاح أبيض وتعدى على أميني الشرطة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.