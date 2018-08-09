بالصور| لليوم الثالث.. "الشباب والرياضة" تواصل "شارك ونظف" بالغربية

واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية لليوم الثالث على التوالي، تنفيذ مبادرة "شارك ونظف" ابتداء من شارع الفاتح بالنحاس حتى علي مبارك، ضمن سلسلة من مشاركات الشباب بالقضايا المجتمعية بمراكز وقرى محافظة الغربية.

وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

حضر فعاليات اليوم الثالث، اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، علي الراعي وكيل المديرية لشؤون الشباب، والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد جودة مدير إدارة الشباب، محمد فتحي مدير عام ادارة شباب طنطا، إخصائي الإدارة العامة للشباب، وإدارة العلاقات العامة.

تستمر المبادرة حتى نهاية سبتمبر المقبل بمراكز وقرى المحافظة، وتستهدف 1000 شابا وفتاة من أندية التطوع والفتاة والجوالة وبرلمان الشباب.

وأكد المشاركون بالمبادرة على مواصلة العمل المستمر بالمبادرة لإرسال رسالة للمواطنين على أهمية تغيير السلوكيات المجتمعية الخاطئة إلى سلوكيات تبعث الأمل والطمأنينة والمشاركة بالقضايا المجتمعية والوصول إلى نتائج تحقق الجودة المجتمعية الشاملة لمواطني المحافظة.