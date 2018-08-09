وقع عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم، اتفاقية تعاون مع المهندس خالد محمد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، للبدء في أعمال تطوير منطقة العمال جنوب مدينة المنيا، وذلك بمقر صندوق تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة، بتكلفة تقدر بحوالي 77 مليون و329 ألف جنيه.

تشمل بنود الاتفاقية، بناء 10 عمارات سكنية جديدة داخل منطقة التطوير بمشروع مدينة العمال، التي تقع أقصى جنوب مدينة المنيا وهي ملاصقة لمنطقة عشش محفوظ المتطورة بحي أبوهلال.

تقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 أفدنة، وتضم 18 مبنى عبارة عن 8 عمارات عمال، 3 عمارات إيواء، 7 عمارات أهالي بإجمالى 437 أسرة وتعداد سكاني 1389 نسمة.

قال المهندس خالد محمد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن أعمال تطوير مدينة العمال تعد استكمالا لما بدأ فيه بتطوير منطقة أبوهلال غير المخططة بمدينة المنيا بتكلفة إجمالية قدرها 15.7 مليون جنيه، كما يعد أكبر الأحياء السكنية من حيث العدد والمساحة، وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد سكان المنطقة يزيد عن 100 ألف نسمة، كما كانت تعاني من سوء حالة الطرق والمرافق والبنية التحتية حيث يصل عرض الطريق في بعض الشوارع الى 1.5 متر.

وأضاف أن تطوير منطقة مدينة العمال، سيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة، وما ورد بالمخطط الاستراتيجي للمدينة فيما يتعلق بالمنطقة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي المنيا لإدراج منطقة مدينة لعمال ضمن أعمال التطوير، مشيرا إلى أن مشروع عشش محفوظ نفذ على أكمل وجه شاملاً تطوير القطاعات الخدمية كافة من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وتجميل، لتأتي مرحلة تطوير مدينة العمال من خلال صندوق تطوير العشوائيات لإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة، التي تمثل خطرا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتكون حياة أدمية.

وأضاف المحافظ أن المشروع الذي جرى الانتهاء منه بمراحله الثلاثة، يعد مشروعا قوميا للقضاء على العشش والمباني السكنية غير الآدمية والتي تشكل خطورة على حياة السكان من خلال بناء 35 عمارة بنفس المنطقة وتسكين جزء من السكان في 3 عمارات أولى بالرعاية بإجمالى 772 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية، مؤكدا على أن مشروع تطوير منطقة عشش محفوظ اعتمد على التنمية المتكاملة للمنطقة والسكان من جميع النواحي وتوطين الأهالي بنفس المنطقة وإعادة تأهيلها عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا بما يضمن حياة أفضل لأهالي المنطقة.

وأوضح المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، أن منطقة التطوير كانت تعاني بشكل عام من قصور في الخدمات، نظرا لتركيز استخدامات تلك المنطقة العشوائية في الأراضي السكنية وانخفاض في جميع المداخل الرئيسية للعمارات السكنية الخاصة بمدينة العمال، لافتا إلى أنه سيجري التسكين النهائي والفوري لـ220 وحدة سكنية بالوحدات الفائضة والمتبقية من مشروع تطوير عشش محفوظ الملاصقة للمدينة من الجهة الغربية.

وأضاف أن العمارات التي سيجري إنشاؤها بمدينة العمال ستكون عمارات متميزة معماريا، تتكون من دور أرضي وخمسة علوي وهي نفس النموذج المعماري المستخدم بمنطقة عشش محفوظ الملاصقة لها بعد تعديله إلى مساحة 260 مترا للوحدة، يحتوي كل دور مسطح على أربعة وحدات سكنية.