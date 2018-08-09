أصدرت اللجنة المجمعية لشؤون الرهبنة والأديرة، التابعة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانًا صباح اليوم الخميس، شكرت فيه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لموافقته على توصيات اللجنة خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وأصدر قراره بتفعيل التوصيات يوم الخميس الماضي، وذلك لمحبته وأمانته في خدمة الكنيسة ومؤسساتها وكل أديرتها وكنائسها وأنشطتها.

وأكدت اللجنة، حرصها على نمو الرهبنة وسلامتها وإطاعة قوانينها التي وضعها مؤسسيها، والصلاة لتفعيل هذه القرارات لكي تحافظ على الكنيسة في كل مؤسساتها وميادين خدمتها.

كانت اللجنة المجمعية أصدرت الخميس الماضي في أعقاب جريمة قتل رئيس دير أبو مقار، 12 قرارًا لضبط الرهبنة أبرزها وقف الرهبنة لمدة عام، وإغلاق صفحات الرهبان على مواقع التواصل الاجتماعي.