أعلن أيمن عبد المجيد، مقرر لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، إضافة فرع جديد لمسابقة التميز الصحفي في قضايا التعليم الفني والتدريب المهني، هذا العام، وهو (صحافة الفيديو)، لتصبح أفرع المسابقة، "المقال، التحقيق، التغطية الإخبارية، التصوير، الكاريكاتير، صحافة الفيديو".

وأوضح أن فتح باب تلقي الأعمال المشاركة، سيكون في الفترة من منتصف ديسمبر 2018 وحتى منتصف يناير 2019، لافتا إلى أن الجائزة الأولى تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه، والثانية 8 آلاف والثالثة 6 آلاف، في ظل وجود لجان تحكيم خماسية ومتخصصة على أعلى مستوى.

وأضاف أيمن عبد المجيد، أن الأعمال المشاركة، لابد وأن تكون قد نشرت في الفترة من مطلع شهر يناير الماضي، وحتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح أنه سيقام حفل كبير خلال شهر فبراير المقبل، لتوزيع الجوائز، مضيفًا أن الحفل السابق لتوزيع الجوائز في الموسم الأول، كان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ونقيب الصحفيين، وهو ما سيتم في الحفل المقبل.