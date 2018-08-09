اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة التحويل الإلكتروني لتقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الإلكتروني.

يذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين قدموا رغبات للتحويل لتقليل الاغتراب، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق، بلغ 78852 طالبًا.

"لبيت معظم رغبات الطلاب لتقليل الاغتراب طبقا للطاقة الاستيعابية للكليات، ومراعاة القواعد المنظمة في هذا الشأن"، وفقًا لما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة.

وأتاحت الوزارة نتيجة تنسيق تحويلات المرحلتين الأولى والثانية من خلال الرابط، حيث يدخل الطالب رقم الجلوس، والرقم السري، والرقم القومي.