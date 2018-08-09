وصف سامح شكري وزير الخارجية، زيارته الأخيرة إلى واشنطن بـ"الإيجابية"، معربا عن تطلعه للبناء على مخرجاتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال شكري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم، إنه عقد على مدار يومين عدة لقاءات مهمة خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وأضاف شكري أن المباحثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من خلال آلية 2+2 على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بالبلدين، وتأكيد أهمية تحقيق المصالح المشتركة في المجالات المختلفة، موضحا أنه "كان هناك تبادل للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والتحديات الإقليمية، لا سيما في ظل التطورات المهمة التي تشهدها المنطقة والتحديات المرتبطة بها".

وأشار إلى أنه استقبل بمقر السفارة المصرية المساعد الخاص للرئيس الأمريكي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، في إطار التنسيق والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، والتباحث بشأن سبل الدفع بعملية السلام، بما يلبي آمال وطموحات أشقائنا في فلسطين.

وأوضح أنه التقى أيضا أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وممثلي كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار، وعددا من الشخصيات الأمريكية المؤثرة العاملة بمراكز البحث والفكر من المهتمين بالشأن المصري والإقليمي، فضلا عن عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "وكانت فرصة جيدة لعقد مثل تلك المناقشات المفتوحة والتفاعل البناء بشأن التطورات التي تشهدها مصر على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والدور المهم الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة، لا سيما على ضوء النجاح المتحقق في العملية العسكرية الشاملة (سيناء 2018)".