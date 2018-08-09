افتتح القس إبرام إيميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، معرض الكتاب بكنيسة المرقسية بالإسكندرية، للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة، وغادة سعد الريدي، وكيل وزارة الثقافة بالإسكندرية، وجوزيف مقار مدير الديوان البطريركي.

ويشهد المعرض وجود عدد من الكتب في مختلف المجالات ومنها التي تتحدث عن الدين الاسلامي أبرزها "المجددون في الإسلام" و"الإسلام والفنون الجميلة" و"المجتمع الإسلامي والغرب".

وقال القس "إيميل"، إن الكنيسة القبطية على مر العصور لها رؤية مقتبسة من حياة السيد المسيح نفسه الذي اهتم في حياته بالنفس البشرية ومشاعره، مضيفا أن الكنيسة تسعى نحو مجتمع إيجابي "كنيسة تخدم الإنسان .. كل إنسان .. وكل الإنسان" وذلك بمعنى خدمة الجميع دون تفرقة مسلم أو مسيحي، متحدثا عن مستشفيات ومدارس الكنائس التي تخدم المسلم والمسيحي معًا.

وأضاف أن افتتاح معرض الكتاب يهدف لتنمية جانب العقل لدى الإنسان والذي من خلاله يتم محاربة التطرف والإرهاب.

وأكد الدكتور أحمد بهي، أن هيئة الكتاب تشارك بالمعرض بهدف التأكيد وترسيخ الروح الوطنية، مضيفا أن الهيئة تحتاج من الكنيسة المشاركة بكتبها في معارض الكتاب المختلفة حتى يتم نشر الفكر الديني المستنير.