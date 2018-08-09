قال الفنان محمد رمضان إن الفتيات "الموديلز" بكليب "الملك" تم اختيارهم للظهور لأن المرأة دائما مصدر البهجة في أي شئ، والكليب تم عمله للدعوة للبهجة، ولابد تواجد المرأة به.

وعلق رمضان خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090" أن عدد الـ"dislike" الكبير في كليباته، قائلا: "لو دورنا على أي صورة للقرآن الكريم لأي قارئ هتلاقي عدد كبير dislike، وأنا لا أسوى جناح بعوضة بحرف من كتاب الله.. ولما ألاقي سورة البقرة بصوت عبد الباسط عبد الصمد بها مايقرب من 16 ألف dislike.. مين أنا علشان أزعل إنه حد عاملي dislike".

وأضاف: "ده مش مقياس.. وبالدليل كلام ربنا في ناس بيعملوا عليه dislike.. ودي سنة الحياة.. ألا يجتمع البشر على شئ.. ولابد أن الله له حكمة في ذلك".