علق الفنان محمد رمضان على كليب "number 1" قائلا: "الجمهور صدقني ورددها وحبها وتقبلها..هي مجرد أغنية فقط، وأنا لا أسير على أقدام أحد".

وأضاف رمضان خلال حواره لبرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090" أن مهنة الفن قائمة على التسلية، فهذا هو دور الفنانين، والحديث المثار في الشارع حول كليبات محمد رمضان هي شئ إيجابي في وجهة نظره.

وتابع رمضان أن كل من تضايق من كليباته تسبب أن يكون مصدر رزق لآخرين من بائعي القهوة والسجائر، والكافيهات متابعا: "أي اتنين بيجتمعوا بقى حديثهم محمد رمضان بعد ماكانوا قاعدين ساكتين".