أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية لرفع كفاءة الحاجز الخرساني الأوسط الفاصل بين اتجاهي الحركة على طريق "القاهرة - السويس" الصحراوي بمنطقة تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي بجهة الكيلو 25.

وذكر بيان للإدارة العامة للمرور، أنه سيكون تحويل الحركة المرورية للقادم من القاهرة اتجاه السويس للدخول للطريق الداعم الجانبي "المستحدث" ما قبل كوبري الدائري الأوسطي، والسير بالطريق الداعم لمسافة 1 كيلو متر ثم العودة مرة أخرى للطريق الرئيسي بعد تجاوز منطقة الأعمال.

وأضاف أن مدة تنفيذ الأعمال يومين اعتبارًا من السبت الموافق 11/8/2018 على أن تكون الأعمال من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً.

وأشارت الإدارة العامة لمرور القاهرة إلى تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسيير الحركة المرورية والسير بالمنطقة.