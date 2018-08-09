صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعيين 101 وكيلاً بمجلس الدولة من المستشارون بالمجلس.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس الذي حمل رقم 367 لسنة 2018، والذي جاء بناءً على ما عرضه وزير العدل.