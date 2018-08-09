قال الفنان محمد رمضان، إن نجاح أغنيته "نامبر 1" هو الذي دفعه لإصدار أغنية "الملك".

وأضاف رمضان، خلال حواره ببرنامج "الراديو بيضحك"، المذاع على راديو "9090"، أنه لن يتوقف عن إصدار هذا النوع من الأغنيات بالرغم مما اعتبره كثرة أعماله الفنية بسبب كثرة الأفلام التي يشارك فيها والبرامج التي يحل فيها ضيفًا.

وتابع: "تأثير الأغاني التي أغنيها في الشارع كبير للغاية كما أن مشاهداتها كبيرة أيضًا، وانقطاعي عن إصدارها يعتبر نوعًا من أنواع الانفصال عن الشارع".

وأشار رمضان، إلى أن بعض المقربين منه نصحوه بعدم تنزيل أغنية الملك، موضحًا: "لو لقيت أغنية حققت مشاهدات أقل من اللي قبلها هغير الوتيرة أو أتوقف عن الغناء خالص، ولو كنت لقيت الملك زي نامبر وان مكنتش هعمل اللون ده تاني، لكن الملك حققت نجاح أكبر من نامبر وان".