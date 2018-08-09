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الوطن

كل ما تريد معرفته عن «الضريبة العقارية»

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مصطفى بكري: وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

مصطفى بكري: وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

رسميا.. ماجدة الرومي تطرح "هالأرز مين طالو"

رسميا.. ماجدة الرومي تطرح "هالأرز مين طالو"

"آثار بني سويف" تبدأ تطوير منطقة هرم ميدوم

"آثار بني سويف" تبدأ تطوير منطقة هرم ميدوم

"تعليم الغربية" تجري مقابلات شخصية مع 13 مرشحا لوظائف قيادية

"تعليم الغربية" تجري مقابلات شخصية مع 13 مرشحا لوظائف قيادية

تحرير 19 بلاغ حرائق ووقاية من مفرقعات في الغربية

تحرير 19 بلاغ حرائق ووقاية من مفرقعات في الغربية

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

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بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

بالجداول التوضيحية| كيف تحسب الضريبة العقارية؟

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

توقعات "الأرصاد" لطقس الجمعة: حار على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

"إيناس وبيان".. الأم والرضيعة في تابوت الموت: لا شيء سيئ وأنت بقربي

قبل افتتاح السيسي لها.. التفاصيل الكاملة عن قناطر أسيوط الجديدة

قبل افتتاح السيسي لها.. التفاصيل الكاملة عن قناطر أسيوط الجديدة

"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

"س و ج".. ما تريد معرفته عن "الضرائب العقارية"

4 معوقات أمام تحويل قنوات "ماسبيرو" للبث الرقمي.. على رأسها الميزانية

4 معوقات أمام تحويل قنوات "ماسبيرو" للبث الرقمي.. على رأسها الميزانية

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