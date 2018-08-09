حضر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، المؤتمر الموسع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والكلية الفنية العسكرية والرقابة الإدارية والجهات المعنية وعدد من المكاتب الاستشارية والشركات العاملة في منظومة إدارة المخلفات.

شارك في اللقاء 7 محافظين، هم "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، الشرقية، بنى سويف، والغربية"، لاستعراض ومناقشة ملف "منظومة إدارة المخلفات والآليات المقترحة لتطويرها بالمحافظات"، وعرض مقترحات المكتب الاستشارى للتكنولوجيا الهندسية الصحية والبيئية بوزارة التنمية المحلية.

واستعرض طاهر تجربة التعامل مع ملف تدوير القمامة والمخلفات من خلال المصنع الذي أنشئ بمنطقة أبو بلح بطريق "الإسماعيلية– السويس"، الذي ينتج الأسمدة وبدائل الطاقة التي تستخدم في مصانع الأسمنت، ويعمل حاليا بكامل طاقته، ويستوعب 450 طنا من المخلفات يوميا، كما استعرض الخطة المستقبلية للمحافظة لتطوير منظومة النظافة بشكل عام، والتي تضمنت مقترحات إقامة مصنع آخر لخدمة مدينة الإسماعيلية الجديدة، ومركزي القنطرتين شرق وغرب، بالإضافة إلى مقترحات التوسع في إقامة محطات وسيطة للمناولة بمراكز ومدن التل الكبير والقصاصين، وكل من حى ثان وثالث بمدينة الإسماعيلية.