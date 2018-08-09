قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه يجب انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن "اتهامات الفساد الموجهة لمستشفى سرطان الأطفال 57357".

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحملة التي استهدفت المستشفى تسببت إلى حد كبير في وقف جمع التبرعات لها، إضافة لمختلف المستشفيات التي تعالج المواطنين بالمجان أو بأسعار رمزية مثل مستشفى "500500" ومستشفى الأورمان ومستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وتابع: "لا أحد يستطيع الجزم بالمعلومات التي تدور في هذا الشأن، لكن على الجميع الانتظار حتى تصدر النيابة حكمها".