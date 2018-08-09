حذرت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم، الشركات السياحية الناقلة لعمالة خدمة الحجاج بميناء سفاجا من الحجز العشوائي للركاب وتأخر بعض الشركات في استخراج تصاريح العمل مما أدى لعدم تمكن الركاب من السفر وتواجدهم أمام بوابة الميناء.

وعلى الفور، وجه رئيس الهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء لاستخراج تصاريح عمل للركاب غير الحاصلين عليها، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكدس الركاب وإلزام الشركات السياحية بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب مباشرة حتى ميعاد سفر العبارة وعدم السماح بتواجدهم أمام بوابة الميناء مع الالتزام بمواعيد الوصول والسفر.

وأكد بيان صادر عن الهيئة، أنه جرى تنسيق مع إدارة مرور سفاجا لتعيين خدمة مرورية للتأكد من التزام سائقي الأوتوبيسات والميكروباصات بنقل الركاب لقرية خدمة الركاب وعدم السماح بنزولهم في أماكن أخرى بالمدينة بالتزامن مع المرور أمام بوابات الميناء لمنع نزول الركاب وتوجيههم للقرية مباشرة وتخصيص أوتوبيسين للتواجد بصفة دائمة أمام بوابات الميناء لنقل الركاب للقرية.

على جانب آخر، لفت البيان، إلى تجهيز قرية خدمة الركاب لاستقبال الأعداد المتزايدة من الركاب على مدار اليوم، وتزويدها بأعداد مناسبة من عاملي النظافة والأمن وسيارة إسعاف إضافية وطقم من الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأكد البيان أنه جرى عمل صيانة لدورات المياه والصالات ووضع لائحة أسعار للخدمات والمأكولات والمشروبات بالكافتيريات منعًا لاستغلال الركاب.